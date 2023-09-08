Минобороны опубликовало архивы о разгроме гитлеровских войск в 1943 году в Донбассе

Исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса" рассказывает про наступательную операцию Красной армии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса". Опубликованные архивные материалы рассказывают о продвижении Красной армии в районе столицы Донбасса Сталино (прежнее название Донецка), его освобождении и разгроме гитлеровцев.

8 сентября отмечается 80-летие освобождения Донбасса от фашистов. "На основе рассекреченных документов из фондов ЦАМО РФ в новом проекте военного ведомства рассказывается про один из важнейших эпизодов Донбасской наступательной операции 1943 года, а также про подвиги красноармейцев, чьи имена навсегда связаны с героической военной летописью нашей страны", - отметили в Минобороны.

В ходе операции 13 августа - 22 сентября 1943 года советские войска выдворили оккупантов из Донецкого угольного бассейна, вышли в район Запорожья, а также заняли плацдарм на правом берегу Днепра. Противнику было нанесено поражение, Красная армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые. В результате операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район.

Герои Донбасской операции

Раздел открывается картой о боевых действиях 5-й ударной армии за период с 28 августа по 10 сентября 1943 года. Как следует из исторического документа, соединения и части прорвали оборону противника на юго-востоке и наступали на северо-запад в направлении Сталино. "На ближних подступах к городу они встретили ожесточенное сопротивление фашистов. <…> Однако 5-я ударная армия смогла пробиться западнее и юго-западнее дороги Макеевка - Славянск и занять ряд важных опорных пунктов. <…> Разбив противника и освободив Сталино, 5-я ударная армия стала наступать еще стремительнее, но уже в юго-западном направлении - с целью перерезать пути отхода отступающих гитлеровских войск", - говорится в архивах Минобороны.

Среди отличившихся соединений за освобождение Сталино особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской". Именно ее части первыми вошли в город. "В 16:00 передовые разведывательные группы 1052-го стрелкового полка с боем ворвались на северную окраину Сталино, где завязался упорный бой с засевшими в домах автоматчиками противника", - сообщается в журнале боевых действий дивизии.

Успех 1052-го стрелкового полка стал также возможен благодаря профессионализму майора Александра Епанешникова. В наградных материалах на советского офицера подчеркивается его командирское мастерство. "В результате умелого руководства боем полк под командованием майора уничтожил до 10 танков типа "Тигр" и до 200 солдат и офицеров, отбивая неоднократные атаки противника", - сообщается в документе.

7 сентября 1943 года в ходе боя на центральной улице города советские солдаты пошли в атаку, в результате которой противник был разбит. После этого над зданием Драматического театра гвардии красноармеец Жуйков и гвардии сержант Герасименко водрузили Красное знамя. В разделе опубликован приказ о награждении героев медалями "За отвагу".

Этот эпизод описан в наградных материалах гвардии капитана Николая Ратникова, который командовал ударно-штурмовой группой 87-й гвардейской стрелковой дивизии. "Очищая дом за домом, ударная группа под командованием товарища Ратникова к 21:00 с криком "Ура!" пошла в атаку и овладела центральными улицами, где водрузила Красное знамя на здании драмтеатра. Стремительность и умелое взаимодействие штурмующих групп помогли ударной группе к 22:00 достичь западной окраины города, очищая в пути подвалы, дома и чердаки от засевших там гитлеровцев", - говорится в документах.

Важность победы на Донбассе

Освобождение Сталино стало долгожданным событием для всей страны, особенно для самих горожан. Приход Красной армии избавил их от тяжелых условий оккупационного режима. За несколько лет, в течение которых здесь находились гитлеровцы, население города сократилось в несколько раз. К началу Великой Отечественной войны город насчитывал 507 тыс. человек, к моменту освобождения 175 тыс.

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за Донбасс 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования освобожденных населенных пунктов - "Сталинских", "Енакиевских", "Иловайских", "Чистяковских", "Горловских", "Дебальцевских", "Артемовских", "Лисичянских", "Константиновских", "Макеевских", "Славянских", "Краматорских".

Вечером 8 сентября в Москве в ознаменование освобождения города от немецко-фашистских захватчиков было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Столица салютовала освободителям Донбасса - важнейшего промышленного и угольного центра страны.