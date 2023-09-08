МО РФ заявило о срыве российскими танкистами попытки прорыва ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России уточнили, что экипажи танков Т-80БВ действовали на переднем крае обороны украинских военных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа помешали попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков купянского направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось видеокадрами работы экипажей танков на купянском направлении. «Противник пытается прощупать варианты контрнаступления на этом участке, слишком он важен тактически. Украинский танк мчит к перекрестку. И вот эффективность закрытой огневой позиции для наших машин. Не работая прямой наводкой, а по координатам наводчиков с передовой, которые экипаж получает в режиме реального времени, под гусеницы неприятельской техники укладывается наш боеприпас. Попытка прорыва на участке в очередной раз провалилась», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что экипажи танков Т-80БВ действовали на переднем крае обороны противника в целях продвижения российских мотострелковых подразделений.

В ходе спецоперации российские танкисты активно применяют артиллерийские приемы ведения огня, ведя огонь с закрытых позиций. «Преимущества тактики в том, что танк может работать как артиллерия, то есть, с закрытой позиции на дальние расстояния. В нашем случае это дальность от 7 до 9 км. Мы работаем по координатам. И по средствам связи нам дают либо корректировку, либо попадаем и бьем туда же — в одну точку. Попадаем. Результат есть. Бывает по-разному — скопление техники, скопление живой силы», — рассказал командир танка Т-80БВ с позывным Козак.

В оборонном ведомстве уточнили, что стрельба с закрытой огневой позиции позволяет использовать танки, сильно снижая риск для экипажа и корректируя огонь при помощи малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.