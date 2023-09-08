ВС РФ обезвреживают участки жителей новых регионов

Специалисты инженерных войск проводят разведку с помощью современных миноискателей, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) помогают жителям освобожденных в ходе СВО населенных пунктов обезвреживать приусадебные участки, в том числе от кассетных боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Инженерно-саперные подразделения ЦВО в ходе выполнения боевых задач проводят разминирование районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, а также оказывают помощь местным жителям освобожденных в ходе СВО населенных пунктов в разминировании приусадебных участков от опасных находок. Так, в ходе выполнения военнослужащими специальных задач по разминированию местности к специалистам обратился местный житель, который обнаружил на территории своего участка неразорвавшуюся часть кассетного боеприпаса западного производства. Из-за опасности детонации найденного взрывоопасного предмета саперы уничтожили его на месте методом накладного заряда", - сказали в военном ведомстве.

В зоне спецоперации специалисты инженерных войск проводят инженерную разведку местности и оценивают обстановку с помощью современных миноискателей. Чтобы работа шла эффективнее, саперы используют квадрокоптеры. От саперов во многом зависит, удастся ли наступающим российским войскам продвинуться вперед, уточнили в военном ведомстве.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона.