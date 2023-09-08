8 сентября, 03:02
Военная операция на Украине

Российские военные разминировали свыше 200 гражданских объектов в ЛНР

© Минобороны России/ ТАСС

Работы осуществляются по запросу местных органов власти, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты инженерной службы военной комендатуры Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали свыше 200 объектов гражданской инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Оборонное ведомство распространило видеокадры работ по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов на территории ЛНР. "По обращению местных органов власти Луганской Народной Республики специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов. С начала работы групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии", - рассказал военнослужащий инженерных войск с позывным Тополь.

Военные инженеры уничтожают обнаруженные взрывоопасные предметы на месте. "Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - отметил военнослужащий. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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