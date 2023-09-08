8 сентября, 05:55,
обновлено 8 сентября, 06:07
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ, в том числе бригады "Азов"

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Противник потерял около 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Противник потерял около 40 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении в районах торского выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили около 40 военнослужащих", - сказал Савчук.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, в том числе по четырем командно-наблюдательным пунктам, а в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций украинских войск. 

Теги:
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