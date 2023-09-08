Рогов сообщил об отражении атак ВСУ в районе Новодонецкого на запорожском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, артиллерийские обстрелы российских позиций со стороны ВСУ в этом районе заметно усилились

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские силы отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По Новодонецкому и Новомайорскому: все стабильно по линии боевого соприкосновения. Было несколько попыток вылазок со стороны противника, но все они были остановлены, атаки отбиты", - сказал он.

По его словам, артиллерийские обстрелы российских позиций со стороны ВСУ в этом районе заметно усилились. "Явно основной удар сейчас приходится по Новодонецкому. Судя по всему, пытаются нащупать слабую точку, чтобы прорваться и двигаться на юг. У противника не получается прорываться, как-либо закрепиться и зайти глубже", - добавил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за 3 месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.