Силы РФ пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Вербового на Запорожье

Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, в районе Пятихаток силы РФ уничтожили скопление пехоты украинской армии и склад боекомплекта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские силы пресекли попытку украинских войск провести ротацию своих подразделений в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня около пяти утра вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового. Противник был уничтожен", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По словам врио губернатора региона, в районе Пятихаток силы РФ уничтожили скопление пехоты украинской армии и склад боекомплекта.

Балицкий также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое активных тактических действий не предпринимали. По его словам, российская артиллерия продолжает работу на данных направлениях, что не дает возможности ВСУ восполнить потери.