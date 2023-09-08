Замминистра обороны РФ Фомин и посол Пакистана обсудили военное сотрудничество

Как сообщили в российском Минобороны, стороны подтвердили настрой на наращивание связей в области обороны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с послом Пакистана в Москве Шафкатом Али Ханом, завершающим свое пребывание в России. Как сообщили в Минобороны РФ, стороны обсудили военное сотрудничество, подтвердили настрой на наращивание российско-пакистанских связей в области обороны.

"8 сентября 2023 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ Шафкатом Али Ханом, завершающим свое пребывание в нашей стране. В ходе встречи обсуждена актуальная повестка двустороннего военного сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой на укрепление и наращивание российско-пакистанских связей в области обороны", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что посол выразил благодарность российской стороне за оказанную всестороннюю поддержку и всемерное содействие в осуществлении его дипломатической миссии в России. Встреча прошла в дружественной атмосфере.

14 августа Шафкат Али Хан на торжественном приеме по случаю Дня независимости исламской республики сообщил, что завершает свою дипломатическую миссию в России. Послом в России он был назначен в марте 2020 года.