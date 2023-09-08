МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении

Потери ВСУ на этом участке составили до 100 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 100 военных. Об этом заявили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что при поддержке авиации и артиллерии было отражено три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области. "Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в министерстве.