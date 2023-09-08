Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на донецком направлении

Потери противника на этом участке составили более 215 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки на донецком направлении отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады теробороны, в том числе у Артемовска. Как сообщили в Минобороны России, потери противника на донецком направлении составили более 215 военнослужащих.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, противотанковое орудие "Рапира", станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Буковель-AD".