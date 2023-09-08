Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

В районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.