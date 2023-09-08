МО РФ сообщило о поражении в ДНР командно-наблюдательных пунктов двух бригад ВСУ

Кроме того, в районе Трудового в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У, отметили в министерстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили в Донецкой Народной Республике командно-наблюдательные пункты двух бригад украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Кроме того, в районе Трудового в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.