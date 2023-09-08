Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"8 сентября около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА был сбит в Валуйском округе.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке", - проинформировал глава региона в Telegram-канале.
Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовый обход территории.