8 сентября, 12:22,
обновлено 8 сентября, 13:20
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, осколки сбитого БПЛА повредили три дома и хозпостройку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"8 сентября около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА был сбит в Валуйском округе.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке", - проинформировал глава региона в Telegram-канале

Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовый обход территории. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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