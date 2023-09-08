Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим за совершенные в ходе СВО подвиги

Звания удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" трем военнослужащим - Героям России, совершившим подвиги в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами - высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное - выполнили задачу. Поздравляю вас!" - приводятся в сообщении слова министра.

В ведомстве уточнили, что звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля. Все они, отметили в министерстве, проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации.

Так, Наймушин руководил бригадой, которая при освобождении населенного пункта связала обороняющиеся подразделения противника и с помощью скрытого маневра зашла к нему в тыл, создав условия для разгрома украинских подразделений.

Как рассказали в Минобороны, Журавлев оперативно и скрытно вывел боевые машины своей огнеметной роты из-под артиллерийского огня противника, после чего с запасного рубежа выдал целеуказания, позволившие роте уничтожить укрытия подразделений ВСУ. Это дало российским войскам возможность прорвать оборону противника и значительно улучшить положение по переднему краю.

Отмечается, что Кривуля принял на себя командование ротой после тяжелого ранения командира. Оказавшись в окружении противника, он организовал отход роты и вызвал артиллерийский огонь по своей позиции. "Подразделение попало в окружение, в результате чего принял решение вызвать артиллерию на себя, огонь артиллерии. Мое подразделение с помощью артиллерии, с поддержкой артиллерии уничтожило порядка шести [бронетранспортеров] MaxxPro и штурмовую роту ВСУ, после чего успешно вышли из окружения", - сказал Кривуля на видео, распространенном Минобороны РФ.