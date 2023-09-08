8 сентября, 19:09

Авиация проамериканской коалиции 10 раз за создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за сутки было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки 10 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. 

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© Информационное агентство ТАСС
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