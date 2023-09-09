9 сентября, 02:06
Военная операция на Украине

Российские войска отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Также бойцы группировки "Восток" сорвали попытку противника провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра Олег Чехов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении - две в районе Новодонецкого и одну в районе Пречистовки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены две атаки противника в районе Новодонецкого и одна в районе Пречистовки. Уничтожены: боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ", - сказал Чехов. По его словам, в районе Приютного была пресечена попытка атаки группы ВСУ, а также попытка провести ротацию подразделений.

Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Макаровки, Угледара и Новомихайловки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация