Российские войска отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Также бойцы группировки "Восток" сорвали попытку противника провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра Олег Чехов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении - две в районе Новодонецкого и одну в районе Пречистовки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены две атаки противника в районе Новодонецкого и одна в районе Пречистовки. Уничтожены: боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ", - сказал Чехов. По его словам, в районе Приютного была пресечена попытка атаки группы ВСУ, а также попытка провести ротацию подразделений.

Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Макаровки, Угледара и Новомихайловки.