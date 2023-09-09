9 сентября, 02:04
Военная операция на Украине

Группировка войск "Восток" уничтожила два опорных пункта ВСУ севернее Никольского

В районах Урожайного и Новодонецкого поражены места скопления живой силы противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Никольского, а также несколько складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"В ходе штурмовых действий уничтожены два опорных пункта с националистами в районе севернее Никольского. Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной", - сказал Чехов. По его словам, также поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Водяном, места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого.

"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пречистовки, Старомайорского, Урожайного", - добавил Чехов, отметив, что зенитный комплекс "Оса" сбил украинский беспилотник "Лелека". 

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