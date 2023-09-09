Группировка войск "Восток" уничтожила два опорных пункта ВСУ севернее Никольского

В районах Урожайного и Новодонецкого поражены места скопления живой силы противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Никольского, а также несколько складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"В ходе штурмовых действий уничтожены два опорных пункта с националистами в районе севернее Никольского. Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной", - сказал Чехов. По его словам, также поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Водяном, места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого.

"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пречистовки, Старомайорского, Урожайного", - добавил Чехов, отметив, что зенитный комплекс "Оса" сбил украинский беспилотник "Лелека".