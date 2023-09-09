9 сентября, 02:08
Военная операция на Украине

Российские артиллеристы огнем гаубиц сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Военные уничтожили БМП противника и американскую гаубицу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-20 точным огнем уничтожили резервы противника, сорвав ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

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"Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 Центрального военного округа (ЦВО) точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в ходе боевой работы расчет беспилотных летательных аппаратов группировки вскрыл активное перемещение и ротацию личного состава на позициях ВСУ. Координаты были переданы артиллерийским расчетам. За считанные минуты артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению ВСУ. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально эффективно, лишив его возможности восполнить боевые потери, добавили в ведомстве.

Старший наводчик гаубицы Д-20 с позывным Кот рассказал, что военные поразили БМП противника, американскую гаубицу М777, а также работали по гаубице польского производства Krab.

Как сообщали в пятницу в Минобороны России, ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на краснолиманском направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа. Также в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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