Военные уничтожили БМП противника и американскую гаубицу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-20 точным огнем уничтожили резервы противника, сорвав ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 Центрального военного округа (ЦВО) точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в ходе боевой работы расчет беспилотных летательных аппаратов группировки вскрыл активное перемещение и ротацию личного состава на позициях ВСУ. Координаты были переданы артиллерийским расчетам. За считанные минуты артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению ВСУ. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально эффективно, лишив его возможности восполнить боевые потери, добавили в ведомстве.

Старший наводчик гаубицы Д-20 с позывным Кот рассказал, что военные поразили БМП противника, американскую гаубицу М777, а также работали по гаубице польского производства Krab.

Как сообщали в пятницу в Минобороны России, ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на краснолиманском направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа. Также в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.