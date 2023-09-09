9 сентября, 07:00
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили за сутки две гаубицы М777 и одну Д-30 в Херсонской области

Трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения, сообщили в оперативных службах

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Группировка "Днепр" ВС РФ за сутки уничтожила две гаубицы М777 и одну Д-30, а также минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени; две гаубицы М777 с боекомплектом, семеро военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в оперативных службах.

На каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. На островном направлении уничтожена позиция ВСУ. 

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