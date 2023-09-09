В МО РФ сообщили о нанесении шести ударов, в том числе по базам подготовки ВСУ

В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ со 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов, в том числе по объектам радиотехнической разведки Украины, производства безэкипажных катеров, базам подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом этом сообщили в Минобороны России.

"В период со 2 по 9 сентября Вооруженными cилами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого "Русского добровольческого корпуса", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, по данным МО РФ, "в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях".