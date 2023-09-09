В МО РФ сообщили об уничтожении за неделю на запорожском направлении 27 танков ВСУ

Уничтожено более 845 украинских военных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах Работина и Вербового. За неделю на этом направлении уничтожено более 845 украинских военных и 27 танков, в том числе Challenger, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что для поддержки наступательных действий ВСУ задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых свыше 160 единиц - западного производства калибром 155 мм. "Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены. В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника", - добавили в МО РФ.