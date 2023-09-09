9 сентября, 10:02,
обновлено 9 сентября, 10:48
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении на южнодонецком направлении четырех атак ВСУ

© Минобороны России

Потери противника составили свыше 1 230 военных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили свыше 1 230 военных.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1 230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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