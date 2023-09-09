В МО РФ сообщили об отражении на южнодонецком направлении четырех атак ВСУ

Потери противника составили свыше 1 230 военных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили свыше 1 230 военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1 230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии", - сказали в военном ведомстве.