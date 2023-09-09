В МО РФ сообщили о предотвращении попытки высадки десанта ВСУ в районе Тендровской косы

Этот остров находится на херсонском направлении

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на херсонском направлении не допустили высадку десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Тендровская коса.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса", - говорится в сообщении.