В МО РФ сообщили об уничтожении более 2 100 военных ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили 56 атак противника

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю на донецком направлении более 2 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили 56 атак противника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2 100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.