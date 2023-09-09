9 сентября, 10:04,
обновлено 9 сентября, 10:41
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении более 2 100 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

ВС РФ отразили 56 атак противника

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю на донецком направлении более 2 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили 56 атак противника.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2 100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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