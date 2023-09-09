9 сентября, 10:05,
обновлено 9 сентября, 10:51
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении 22 атак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Российские силы улучшили тактическое положение

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение недели продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности на купянском направлении, отразили 22 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении российские подразделения Западной группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - отметили в ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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