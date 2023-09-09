В МО РФ сообщили об отражении 22 атак ВСУ на купянском направлении

Российские силы улучшили тактическое положение

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение недели продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности на купянском направлении, отразили 22 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении российские подразделения Западной группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий", - отметили в ведомстве.