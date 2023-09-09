9 сентября, 10:05,
обновлено 9 сентября, 10:53
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении 12 атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Потери противника составили более 450 военных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении в течение недели успешно отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили более 450 военных.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели успешно отражены 12 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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