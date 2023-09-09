В МО РФ сообщили о перехвате за неделю 49 снарядов HIMARS ВСУ

Также перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и противорадиолокационная ракета HARM

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в течение недели перехватили 49 снарядов HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации. Кроме того, перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - отметили в ведомстве.