9 сентября, 10:10,
обновлено 9 сентября, 10:35
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о перехвате за неделю 49 снарядов HIMARS ВСУ

© Минобороны России

Также перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и противорадиолокационная ракета HARM

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в течение недели перехватили 49 снарядов HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации. Кроме того, перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - отметили в ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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