Авиация международной коалиции за сутки создала 23 опасные ситуации в небе над Сирией

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники так называемой международной коалиции во главе с США за сутки создали 23 раза опасные ситуации в небе над Сирией. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, - констатировал он. За сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений".

По его словам, воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф нарушали две пары истребителей F-35, пара истребителей F-16, две пары истребителей "Тайфун" и два многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.