9 сентября, 21:57

Шойгу заявил, что танкисты демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой

Гавриил Григоров/ ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Министр обороны России отметил, что они "всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Поздравление было размещено на сайте Министерства обороны России.

"Достойно продолжает ратные традиции предшественников нынешнее поколение защитников Отечества. Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции. Они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей. Благодарю вас за честное исполнение воинского долга и верность военной присяге", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны, танкисты "всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество" и надежно защищали страну.

Также глава военного ведомства отметил вклад коллективов оборонных предприятий в создание и совершенствование "бронетанковой техники с использованием самых современных технических решений и передовых технологий".

Министр обороны пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация