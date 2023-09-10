Авиация группировки "Юг" поразила живую силу ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР

Начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерией уничтожены, в частности, два пункта управления БПЛА, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Штурмовая и армейская авиация группировки войск "Юг" в ходе специальной военной операции нанесла поражение живой силе ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

"Штурмовой и армейской авиацией Южной группировки войск нанесено поражение живой силе подразделений ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке. Оперативно-тактической авиацией группировки войск "Юг" нанесено поражение по району сосредоточения, по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад противника, а также уничтожена радиолокационная станция П-18 в районах населенных пунктов Выемка, Северск, Никаноровка", - сказал он.

По его словам, артиллерией группировки уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, блиндаж подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Раздоловка, Соловьево, а также пикап с диверсионно-разведывательной группой противника в Ласточкине.

В ходе контрбатарейной борьбы противник утратил самоходную артиллерийскую установку польского производства Crab, два орудия калибра 155-мм американского производства М777, также производства США орудие М-119 и станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой, Северске.

Дронами-камикадзе уничтожены четыре блиндажа и пикап с личным составом противника в Васюковке, Красном, Раздоловке.