Проявившим героизм в ходе выполнения задач в зоне СВО военным РФ вручили награды

Перед военнослужащими выступил с концертом коллектив фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО), проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Награждение военнослужащих ЦВО государственными и ведомственными наградами состоялось в зоне проведения СВО. Медали Жукова и ведомственные медали "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе ведения боевых действий, вручены на передовых позициях представителями командования группировки „Центр“ и лично командиром подразделения", — сказали в военном ведомстве.

Кроме того, перед военнослужащими с концертом выступил коллектив фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО. Артисты исполнили множество известных песен и танцевальных номеров, а также продемонстрировали мастерство владения фланкировкой казачьими шашками. Особым гостем стал почетный гражданин России, известный певец и артист Артем Верхолашин, исполнивший для бойцов авторские песни.

"Пришла цель, быстрой и точной наводкой навелся, вследствие работы произвели огонь и поразили цель. Целью была боевая машина "Козак". Не так уж сложно, потому что машины "Грады" сейчас новые, они автоматизированы, есть специальный пульт, нет ручной наводки, быстро наводимся и поражаем, достаточно упростили работу. Сегодня весь расчет получил награды за данную работу", — рассказал старший наводчик с позывным Фил.

Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.