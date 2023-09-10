Минобороны РФ передали партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин

В "Уралвагонзаводе" сообщили, что тем самым завершили этап 2023 года по поставкам этих машин в рамках трехгодичного гособоронзаказа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М поставлена Минобороны РФ "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех). Как сообщили в концерне, тем самым завершен этап текущего года по поставкам этих машин в рамках трехгодичного гособоронзаказа (ГОЗ).

"Уралвагонзавод" (в составе Концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") направил в адрес Министерства обороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Тем самым завершил этап 2023 года исполнения трехгодичного государственного оборонного заказа на производство этой инженерной техники", - сообщили там.

Как уточнил гендиректор концерна Александр Потапов, завершение очередного этапа исполнения ГОЗ приурочено ко Дню танкиста. "Если раньше бронетехника "Уралвагонзавода" восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий концерна "Уралвагонзавод" прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок", - привели его слова в пресс-службе УВЗ.

БРЭМ-1М

БРЭМ-1М, в отличие от предшествующей БРЭМ-1, созданной на базе танка Т-72, разработана на базе танка Т-90. Машина оснащена такой же силовой установкой, как и "Прорыв" - тысячесильным двигателем производства "ЧТЗ-Уралтрак", позволяющим развивать скорость до 60 км/ч. БРЭМ-1М оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, электросварочным аппаратом и приборами наблюдения для ведения технической разведки на поле боя.

Машина предназначена для эвакуации поврежденных танков, БМП и других объектов в том числе из зоны ведения огня и помощи членам экипажа при проведении ремонтных работ и технического обслуживания. Сошник-бульдозер позволяет БРЭМ-1М закрепиться даже на слабых грунтах, а мощная основная и вспомогательная лебедки - вытащить объект даже из болота. Подъемный полноповоротный кран грузоподъемностью до 25 тонн помогает ремонтной бригаде переместить любой узел или агрегат, а сварочное оборудование, домкраты, инструменты и набор запасных частей - отремонтировать машину.