Народный фронт объявил сбор средств для 1-й гвардейской танковой армии

На них приобретут РЭБ, динамическую защиту брони танка, индивидуальные аптечки, медицинские рюкзаки для врачей и фельдшеров, несгораемые танковые комбинезоны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День танкиста объявил сбор средств для 1-й гвардейской танковой армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

О начале сбора глава исполкома президентского движения Михаил Кузнецов объявил во время встречи с бойцами-танкистами на передовой. Представители ОНФ в честь праздника привезли динамическую защиту для танков и несколько комплектов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Наши ребята на передовой каждый день сражаются за будущее нашей страны. Чего только стоит подвиг парней из танка "Алеша", остановивших бронетанковую колонну противника. Вся страна знает их имена, с ними встречался наш президент. Парни, танкисты, вы герои. Вся страна гордится вами. Народный фронт, в свою очередь, призывает россиян принять участие в сборе и поздравить защитников", - сказал Кузнецов.

На средства от сбора представители президентского движения закупят все необходимое, что поможет танкистам в выполнении боевых задач. Это средства РЭБ, динамическая защита брони танка, индивидуальные аптечки, медицинские рюкзаки для врачей и фельдшеров, несгораемые танковые комбинезоны.

Оборудование, обмундирование, закупленные при поддержке россиян, ОНФ передаст 1-й танковой армии. Гуманитарный груз будет сформирован в соответствии с потребностями военных.

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