МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ у Водяного и Красногоровки в ДНР

Речь идет об атаках штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, сообщили в ведомстве

МОСКВА ,10 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Водяного и Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.