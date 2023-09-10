10 сентября, 10:32,
обновлено 10 сентября, 10:49
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ у Водяного и Красногоровки в ДНР

Речь идет об атаках штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, сообщили в ведомстве

МОСКВА ,10 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Водяного и Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве. 

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