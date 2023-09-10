10 сентября, 10:33,
обновлено 10 сентября, 10:57
Военная операция на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении РЛС П-18 в Запорожской области

В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка ДНР нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах", - заключили в военном ведомстве. 

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