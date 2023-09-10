10 сентября, 10:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ у Клещеевки, Красного, Малоильиновки

Противник потерял до 260 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Красного, Малоильиновки в ДНР, противник потерял до 260 военных.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий противник потерял до 260 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей", - сказали в военном ведомстве. 

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