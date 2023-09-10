МО РФ заявило об отражении шести атак ВСУ на Запорожье за сутки

Российские военные уничтожили РЛС ARTHUR, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили шесть атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 80 военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении <…> за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника составили "до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", 6 артиллерийских орудий и РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Как сообщили в ведомстве, в районах Трудового и Риздвянки были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.