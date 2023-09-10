Минобороны РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы

В ведомстве также сообщили, что в районах Червоной Дибровы и Кузьмина ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов", 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял свыше 50 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30".

В Минобороны также сообщили, что в районах Червоной Дибровы и Кузьмина ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов", 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ.