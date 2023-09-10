МО РФ сообщило об отражении за сутки одной атаки ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве также сообщили, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе Угледара, Новомайорского и Никольского в ДНР

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, противник потерял свыше 130 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики ", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "свыше 130 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

В Минобороны также сообщили, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе Угледара, Новомайорского и Никольского в ДНР.