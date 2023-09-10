Минобороны РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ в районе Куземовки в ЛНР

В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении отразили 2 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Куземовки в ЛНР, потери противника составили до 35 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 2 атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, добавили в МО РФ.