10 сентября, 10:38,
обновлено 10 сентября, 10:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении и подавлении 42 украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 773 танка и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 883 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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