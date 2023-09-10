Минобороны РФ сообщило об уничтожении и подавлении 42 украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 773 танка и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 883 единицы специальной военной автомобильной техники.