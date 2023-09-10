В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"10 сентября т. г. около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.