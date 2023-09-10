10 сентября, 14:35
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили за неделю ДРГ у Антоновского моста и объекты ВСУ на Херсонщине

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что российские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами, минометный расчет в районе населенного пункта Велетенское, пункт управления одного из подразделений бригады теробороны и ангар с автомобильной техникой

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили несколько военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и ДРГ в районе Антоновского моста.

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Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативных служб региона.

"Пока украинские боевики продолжают терроризировать гражданское население и уничтожать инфраструктуру населенных пунктов в левобережной части Херсонской области, российские военнослужащие за прошедшую неделю уничтожали военные объекты ВСУ, а именно склад с боеприпасами, минометный расчет в районе населенного пункта Велетенское, пункт управления одного из подразделений бригады теробороны и ангар с автомобильной техникой, ДРГ (дивесионно-разведовательную группу - прим. ТАСС) в районе Антоновского моста", - сказал он. 

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