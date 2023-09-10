10 сентября, 16:07

"Уралвагонзавод" может начать производство танков Т-80БВМ

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Танки Т-80БВМ
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам главы концерна Александра Потапова, компания активно работает над этим вопросом совместно с министерством промышленности и торговли

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на данный момент прорабатывает возможность производства танков Т-80БВМ с нуля, сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.

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"Такая задача стоит - по крайней мере, военные перед нами ее поставили, и мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей", - сказал Потапов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Т-80БВМ - последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Поставки его в ВС РФ начались в 2019 году. Все машины данного "семейства" имеют газотурбинный двигатель, который позволяет разгоняться до 70 км/ч. На Т-80БВМ улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1 250 л. с.

На танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя, стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. В результате значительно увеличилась огневая мощь, живучесть, защищенность и подвижность машины. 

Теги:
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