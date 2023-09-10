Авиация проамериканской коалиции пять раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники возглавляемой США международной антитеррористической коалиции за сутки пять раз создавали опасные ситуации в сирийском районе Эт-Танф, граничащем с Иорданией и Ираком. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал он.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.