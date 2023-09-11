Наземный дрон "Ежик" будет помогать российскому спецназу в зоне СВО

Дальность работы аппарата составляет до 5 км

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роботизированная платформа "Ежик" для разведки будет отправлена для применения российским спецназом в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"Ежик" будет отправлен для применения в зоне СВО на следующей неделе. Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию "Ежика", и дрон поедет работать вместе с ними", — рассказал Братеньков.

Платформа является колесной, дальность работы аппарата составляет до 5 км. "Ежик" способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. В частности, на платформу будет возложена задача провоцирования огневых точек противника. "В первую очередь нас попросили обеспечить дальнюю связь, чтобы на платформе можно было далеко проехать как в условиях бездорожья, так и в черте города. Платформа будет выполнять функцию провоцирования огневых точек противника. У "Ежика" достаточно яркое освещение, а также видеокамеры с возможностью обзора 360 градусов. Соответственно, сейчас он предназначен для разведки", — заявил Братеньков.

В будущем планируется произвести еще одну модернизацию наземного дрона. "На "Ежика" будет поставлена маленькая реактивная система залпового огня с применением перспективного боеприпаса. Данный боеприпас сейчас начинает применяться на FPV-дронах, разработанных нашим КБ, также он будет адаптирован под роботизированную платформу. "Ежик" сможет атаковать противника. Чтобы выстрелить из РПГ-7, человеку нужно установить визуальный контакт, а значит, бойцу приходится торчать из окопа, и противник может его поразить. "Ежик" сможет делать все то же самое, что и боец, но подойдет гораздо ближе к противнику и атакует цель", — подчеркнул исполнительный директор КБ "Спектр".

Конструкторское бюро "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов.