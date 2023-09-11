Появилось видео взятия в плен 4 псковскими десантниками 11 военных ВСУ

В сообщении в неофициальном Telegram-канале 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова российских десантников назвали "великолепной четверкой"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Четверо российских десантников взяли в плен 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщается в неофициальном Telegram-канале 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

"Великолепная четверка. Русские супергерои. 4 десантника взяли в плен 11 неонацистов", - говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что изначально российские десантники заметили двух украинских военных, но позже выяснилось, что в укрытии находятся 11 человек. На опубликованных кадрах видно, что украинские военнослужащие сдаются без боя.