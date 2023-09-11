Минобороны показало пуск ракеты "Искандер" по командному пункту ВСУ

В укрытии расчет комплекса накрывает машину специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ показало кадры пуска крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах, размещенных на сайте ведомства, видно, как расчет готовит боевую машину к выезду из укрытия, после чего "Искандер" по лесной дороге отправляется на стартовую позицию. Показаны подготовительные действия расчета и старт ракеты. "Принял цель сто одиннадцатая. Пуск!", - докладывает один из операторов комплекса. Уже после пуска ракеты он рапортует: "Поляна! Я "Амур". Пуск нормально. Расход одна!"

После выполнения задачи комплекс приводится в походное положение и немедленно покидает стартовую позицию. В укрытии расчет "Искандера" накрывает машину специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.