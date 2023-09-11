11 сентября, 10:22,
обновлено 11 сентября, 10:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 80 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. 

Теги:
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