Минобороны РФ заявило об уничтожении 46 беспилотников ВСУ

В ведомстве сообщили, что также средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотников ВСУ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково", - сказали в ведомстве.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", добавили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 628 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 1 1779 танков и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 331 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12 905 единиц специальной военной автомобильной техники.